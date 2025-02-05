В СБУ розповіли про обставини вербування спецслужбами РФ агента, якого вони ж і підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 279

Служба безпеки України задокументувала злочини російських спецслужб, які 1-го лютого організували теракт у приміщенні Рівненського обласного ТЦК, використавши «втемну» завербованого агента. Вони навмисно підірвали зрадника вибухівкою, яку він заніс всередину будівлі. Унаслідок вибуху терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що російські спецслужби завчасно підготували ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони України.

За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.

За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм, який був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибуховий пристрій був споряджений мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із «дистанційним управлінням» фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери цього телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення й одразу активували вибуховий пристрій через виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

Пресслужба СБУ нагадує, що днями вдалося запобігти теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів. А вчора СБУ викрила агентурну групу РФ, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.

Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучено саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг тротилу.

Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби





«Кременчуцький Телеграф» сьогодні писав, що трьох російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, СБУ та Нацполіція знайшли та затримали протягом доби. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Учора ми писали, що колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського, був засуджений до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

«Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що 1-го лютого у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це та «червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників». Про це генерал Драпатий повідомив на своєму телеграм-каналі.

— Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів, — написав генерал-майор.

Михайло Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім».

«Кременчуцький Телеграф» 1-го лютого повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.