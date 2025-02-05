На Полтавщині під час сварки один чоловік стріляв в іншого з револьвера

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 327

На Лубенщині посварилися двоє чоловіків: один з них почав стріляти із револьвера в іншого. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, учора, 4 лютого, до них звернувся потерпілий 38-річний чоловік. Він повідомив, що між ним та 21-річний місцевим мешканцем виник конфлікт, під час якого той почав стріляти у нього із револьвера для патронів «Флобера». Внаслідок цього потерпілий отримав травму ноги.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини та обставини події. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, минулого літа у Полтаві між 59-річним полтавцем та 36-річною місцевою мешканкою виникла сварка, під час якої чоловік вистрелив у жінку з револьвера. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.



