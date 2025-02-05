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Обвинувачений у тяжкому стані, а адвоката відсторонили від діяльності: суд у справі загиблого маршрутника відклали

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 1 041 Коментарів: 2

 

Наразі відомо, що обвинувачений перебуває на лікуванні

Чергове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки, яке слухається у Крюківському райсуді Кременчука знову відклали. Причиною цьому стала відсутність обвинуваченого та одного із його захисників.

Суддя Мурашова назвала причини відсутності учасників судового процесу. За її словами, учора, 4 лютого, від адвоката Шевченка, який є одним із захисників обвинуваченого, надійшло повідомлення про те, що його адвокатська діяльність призупинена на місяць.

Крім того, сьогодні, 5 лютого, суд отримав копію документа від військової частини, де служить обвинувачений. Там зазначено, що його направили на лікування до шпиталю у Дніпрі.

У зв'язку із відсутністю обвинуваченого прокурор клопотав відкласти засідання. Інший адвокат обвинуваченого Костюкевич та потерпілий думку прокурора підтримали.

Разом з тим суддя поцікавилася в адвоката, скільки обвинувачений перебуватиме на лікарняному та є у нього можливість підключатися до засідання дистанційно. На це захисниця Костюкевич відповіла, що не може нічого повідомити, оскільки її підзахисний перебуває у тяжкому стані.

Чергове засідання у справі мало б відбутися у п'ятницю, 7 лютого. Проте його відклали. Наступне слухання попередньо запланували на 19 лютого.

Нагадаємо, на першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. Засідання, яке мало б відбутися 16 січня, також відклали через неявку свідків. За словами прокурора, суд має заслухати ще 8 свідків.

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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: суд судова справа загиблий водій маршрутка
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Коментарі: 2

1 289
Andron777:
Сьогодні, 19:00

А шо ж з обвинувачиним трапилось шо такий стан тяжкий у нього?smirk


1 1
4 937
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:28

Цитата: Andron777

А шо ж з обвинувачиним трапилось шо такий стан тяжкий у нього?smirk

Він взагалі то військовий.


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