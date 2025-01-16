Суд у справі загиблого маршрутника: засідання не відбулося через неявку свідків

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 207

Сьогодні, 16 січня, мало б відбутися чергове засідання у справі загиблого маршрутника внаслідок бійки на автостанції «Привокзальна» у травні минулого року.

Проте засідання не відбулося — до суду не з’явилися двоє свідків, яких викликав прокурор. За його словами, свідки не повідомили про причину неявки та не відповідають на дзвінки.

Також на минулому засіданні, що відбулося 15 січня, прокурор повідомив, що у нього є ще 8 свідків, яких має заслухати суд. І вже після цього відбудуться судові дебати.

Наступне засідання відбудеться 5 лютого 2025 року о 14.00.

Нагадаємо, на першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.