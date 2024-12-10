Дослідження письмових документів та відео: у Кременчуці триває розгляд справи щодо загиблого маршрутника

Сьогодні, 10 грудня, у Крюківському райсуді продовжилося слухання справи щодо загиблого внаслідок бійки водія маршрутки.
У залі суду мали б продовжити допит свідків або дослідження письмових документів та відео з місця події.
Однак засідання тривало недовго — усього лиш пів години. Розпочалося слухання на 15 хвилин пізніше через затримку прокурора, а далі один з адвокатів обвинуваченого мав їхати на засідання в іншій справі.
Також на засідання не з’явився викликаний прокурором свідок. Тож суд під головуванням Наталії Мурашової продовжив дослідження письмових документів по справі.
Цього разу прокурор представив на дослідження:
Після дослідження усіх письмових документів, які надав прокурор, суд перейшов до перегляду відео з камери спостереження на автостанції «Привокзальна». Проте через брак часу до безпосередніх подій бійки на відео не встигли дійти.
На наступному засіданні, яке відбудеться 14 січня о 9.00, суд продовжить досліджувати відео, а також чекає наступних свідків від прокурора.
Також суддя Мурашова розглядає варіант присутності на наступному засіданні обвинуваченого у залі суду. Оскільки обвинувачений О. є чинним військовослужбовцем, то наразі він перебуває у розпорядженні військової частини.
Нагадаємо, на першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні.
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