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Дослідження письмових документів та відео: у Кременчуці триває розгляд справи щодо загиблого маршрутника

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 269

 

Викликаний свідок на засідання не з'явився

Сьогодні, 10 грудня, у Крюківському райсуді продовжилося слухання справи щодо загиблого внаслідок бійки водія маршрутки.

У залі суду мали б продовжити допит свідків або дослідження письмових документів та відео з місця події. 

Однак засідання тривало недовго — усього лиш пів години. Розпочалося слухання на 15 хвилин пізніше через затримку прокурора, а далі один з адвокатів обвинуваченого мав їхати на засідання в іншій справі.

Також на засідання не з’явився викликаний прокурором свідок. Тож суд під головуванням Наталії Мурашової продовжив дослідження письмових документів по справі.

Цього разу прокурор представив на дослідження:

  • висновки експертів;
  • постанову про зміну кваліфікації суду — з ч. 1 ст. 119 на ч. 2 ст. 121;
  • копію паспорта та копію довідки про несудимість обвинуваченого;
  • результати медичного огляду обвинуваченого;
  • витяги з наказів та довідки з військової частини, де служить обвинувачений.

Після дослідження усіх письмових документів, які надав прокурор, суд перейшов до перегляду відео з камери спостереження на автостанції «Привокзальна». Проте через брак часу до безпосередніх подій бійки на відео не встигли дійти.

 

На наступному засіданні, яке відбудеться 14 січня о 9.00, суд продовжить досліджувати відео, а також чекає наступних свідків від прокурора.

Також суддя Мурашова розглядає варіант присутності на наступному засіданні обвинуваченого у залі суду. Оскільки обвинувачений О. є чинним військовослужбовцем, то наразі він перебуває у розпорядженні військової частини.

Нагадаємо, на першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні.


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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: суд Крюківський райсуд засідання бійка загиблий водій
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