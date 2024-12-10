Дослідження письмових документів та відео: у Кременчуці триває розгляд справи щодо загиблого маршрутника

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 269

Викликаний свідок на засідання не з'явився

Сьогодні, 10 грудня, у Крюківському райсуді продовжилося слухання справи щодо загиблого внаслідок бійки водія маршрутки.

У залі суду мали б продовжити допит свідків або дослідження письмових документів та відео з місця події.

Однак засідання тривало недовго — усього лиш пів години. Розпочалося слухання на 15 хвилин пізніше через затримку прокурора, а далі один з адвокатів обвинуваченого мав їхати на засідання в іншій справі.

Також на засідання не з’явився викликаний прокурором свідок. Тож суд під головуванням Наталії Мурашової продовжив дослідження письмових документів по справі.

Цього разу прокурор представив на дослідження:

висновки експертів;

постанову про зміну кваліфікації суду — з ч. 1 ст. 119 на ч. 2 ст. 121;

копію паспорта та копію довідки про несудимість обвинуваченого;

результати медичного огляду обвинуваченого;

витяги з наказів та довідки з військової частини, де служить обвинувачений.

Після дослідження усіх письмових документів, які надав прокурор, суд перейшов до перегляду відео з камери спостереження на автостанції «Привокзальна». Проте через брак часу до безпосередніх подій бійки на відео не встигли дійти.