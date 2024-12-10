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Надзвичайні новини

На Полтавщині нетвереза водійка намагалася підкупити поліцейських — поліція

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 90

 Жінка відмовилася проходити тест на стан алкогольного сп’яніння

У Миргородському районі 34-річна жінка запропонувала хабар поліцейським, щоб уникнути покарання за керування автомобілем у стані сп’яніння. Про це 10 грудня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Під час патрулювання поліцейські групи реагування зупинили автомобіль Volkswagen Golf, водійка якого мала явні ознаки сп’яніння. Жінка відмовилася проходити тест на стан алкогольного сп’яніння та спробувала «відкупитися» від правоохоронців.

— Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 369 КК України (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі), — розповів начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Крім того, на водійку склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

За пропозицію хабаря жінці загрожує до 4 років обмеження або до 2 років позбавлення волі. Адміністративна відповідальність за нетверезе водіння передбачає штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.

Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар поліція ст.130
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