Розбій у Карлівці: чоловік з рушницею «обніс» заправку й викрав авто

8 грудня близько 7.00 в Карлівці місцевий мешканець здійснив розбійний напад на автозаправну станцію, погрожуючи мисливською зброєю. Він заволодів товаром АЗС та автомобілем іншого місцевого жителя, на якому зник із місця події. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Як повідомив Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3 (м. Карлівка), фігурантом виявився 32-річний чоловік. Під час затримання він також погрожував зброєю працівникам поліції.
Правопорушника вдалося роззброїти та затримати. У нього вилучили мисливську рушницю та малокаліберний карабін із набоями. Вдома у чоловіка виявили гранату Ф-1 та речовину, схожу на наркотичну.
Слідчі відкрили провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що 20 березня у Кременчуці двоє озброєних невідомих пограбували заправку на повороті на Горішні Плавні. За два дні у центрі Кременчука правоохоронці розгорнули цілу спецоперацію з затримання одного з підозрюваних. Нападниками виявилися 36 та 24-річний мешканці Кременчука, які раніше мали проблеми із законом.
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