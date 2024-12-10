Розбій у Карлівці: чоловік з рушницею «обніс» заправку й викрав авто

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Під час затримання він також погрожував зброєю правоохоронцям

8 грудня близько 7.00 в Карлівці місцевий мешканець здійснив розбійний напад на автозаправну станцію, погрожуючи мисливською зброєю. Він заволодів товаром АЗС та автомобілем іншого місцевого жителя, на якому зник із місця події. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Як повідомив Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3 (м. Карлівка), фігурантом виявився 32-річний чоловік. Під час затримання він також погрожував зброєю працівникам поліції.

Правопорушника вдалося роззброїти та затримати. У нього вилучили мисливську рушницю та малокаліберний карабін із набоями. Вдома у чоловіка виявили гранату Ф-1 та речовину, схожу на наркотичну.

Слідчі відкрили провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю);

ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом із насильством);

ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних речовин).

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.