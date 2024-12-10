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Кременчук, Соціальний захист

Майже 8 млн гривень у Кременчуці планують виділити на перевезення пільговиків до дач у 2025 році

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 74 Коментарів: 1

Вказано, що наступного року заплановано здійснити 3 536 рейсів

У 2025 році на відшкодування за перевезення пільговиків до дач у весняно-осінній період у Кременчуці планують виділити 7,9 млн гривень. Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024-26 роки. 

Вказано, що наступного року заплановано здійснити 3 536 рейсів (4 рейси × 2 дні × 26 тижнів × 17 маршр.). Вартість одного рейсу складає 2 тис. 234 грн. 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» проаналізував підприємців, що займаються перевезенням пільговиків до дач.

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Автор: Телеграф
Теги: дачі автобуси
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Коментарі: 1

1 195
Andron777:
Сьогодні, 11:42

Хароша стаття деребанити бюджетні кошти під виглядом благої справи. Це як "Київстар", під виглядом додаткових послуг, які нікому і нах не потрібні підвищують абонплату більш ніж на 25 відсотків.smirk


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