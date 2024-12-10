Майже 8 млн гривень у Кременчуці планують виділити на перевезення пільговиків до дач у 2025 році

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 74 Коментарів: 1

У 2025 році на відшкодування за перевезення пільговиків до дач у весняно-осінній період у Кременчуці планують виділити 7,9 млн гривень. Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024-26 роки.

Вказано, що наступного року заплановано здійснити 3 536 рейсів (4 рейси × 2 дні × 26 тижнів × 17 маршр.). Вартість одного рейсу складає 2 тис. 234 грн.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» проаналізував підприємців, що займаються перевезенням пільговиків до дач.