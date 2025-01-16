За минулу добу на Полтавщині сталося 220 злочинів: грабіж, крадіжки, шахрайства та наркозлочини

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Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 814 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутові сварки, адміністративні правопорушення, а також хибні виклики. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 220 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

1 грабіж

22 крадіжки (зокрема, з житлових будинків – 1, кишенькові – 1);

24 шахрайства;

1 факт незаконного обігу зброї;

9 наркозлочинів та інші.

Протягом доби поліція розкрила на території області 77 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 569 особи та 700 транспортних засобів.

— Щоб уникнути та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що 13 січня поліція затримала селищного голову та його спільника під час отримання хабаря від підприємця за отримання дозвільних документів. Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення.

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