На автотрасі під Семенівкою зіткнулися дві автівки — у ДТП загинув водій

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Учора, 15 січня, близько 21.00 на автодорозі Хорол-Семенівка-Кременчук у селищі Семенівка сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Opel, під керуванням 51-річного місцевого жителя, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 22-річний чоловік.

Унаслідок ДТП водій Opel отримав травми від яких загинув на місці події. Водія Mercedes госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції Полтавщини розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що 15 січня на автодорозі «Полтава-Олександрія», неподалік селища Нові Санжари, в ДТП постраждала жінка і поліція розшукує очевидців події.