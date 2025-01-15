На Полтавщині в аварії травмувалася жінка: поліція розшукує свідків події

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Сьогодні, 15 січня, близько 17.30 на автодорозі «Полтава-Олександрія», неподалік селища Нові Санжари сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, в аварії травмувалася жінка, тож поліція розшукує очевидців події.

У сіх громадян, хто може повідомити інформацію про обставини даної пригоди, а також водіїв, які у цей час рухались на даному відрізку автодороги та могли стати випадковими очевидцями події, просимо повідомити в поліцію за номером телефону: 099-750-41-80 або 102, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, днями під Полтавою зіткнулися дві автівки — в ДТП постраждала малолітня дитина.



