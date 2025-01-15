На Полтавщині в аварії травмувалася жінка: поліція розшукує свідків події

Сьогодні, 15 січня, близько 17.30 на автодорозі «Полтава-Олександрія», неподалік селища Нові Санжари сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, в аварії травмувалася жінка, тож поліція розшукує очевидців події.
Нагадаємо, днями під Полтавою зіткнулися дві автівки — в ДТП постраждала малолітня дитина.
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