У Кременчуці 16 січня тимчасово припинять водопостачання на кількох вулицях
Сьогодні, 20:03
Переглядів: 263
Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води
16 січня з 8.00 у Кременчуці тимчасово припинять водопостачання на низці вулиць через заміну запірно-регулюючої арматури, повідомляє «Кременчукводоканал».
Адреси та час відключень:
-
Роботи на перехресті вулиці Шкільної та провулку Грушевого
- Час відключення: з 8.00 до 18.00 (орієнтовно).
- Водопостачання буде припинено за адресами:
- вул. Шкільна, 15, 17;
- вул. Східна, 26А, 28, 36.
-
Роботи на перехресті вулиць Троїцької та Левка Лук’яненка
- Час відключення: з 8.00 до 17.00 (орієнтовно).
- Водопостачання буде припинено за адресами:
- вул. Левка Лук’яненка, 17, 20/1, 22, 24, 26, 28;
- вул. Троїцька, 63/62, 64, 64А, 65, 67, 67А, 67Б, 69/15, 71/73, 75, 89А;
- вул. Тараса Шевченка, 51, 55, 56, 59/78, 66/2, 75, 79;
- вул. Софіївська, 41/26-53, 64;
- вул. Сумська, 40, 40А, 40Б;
- вул. Оксани Петрусенко, 3-22;
- вул. Небесної Сотні, 30А;
- вул. Полковника Гегечкорі, 43.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.