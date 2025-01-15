Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці 16 січня тимчасово припинять водопостачання на кількох вулицях

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 263

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

16 січня з 8.00 у Кременчуці тимчасово припинять водопостачання на низці вулиць через заміну запірно-регулюючої арматури, повідомляє «Кременчукводоканал».

Адреси та час відключень:

  1. Роботи на перехресті вулиці Шкільної та провулку Грушевого

    • Час відключення: з 8.00 до 18.00 (орієнтовно).
    • Водопостачання буде припинено за адресами:
      • вул. Шкільна, 15, 17;
      • вул. Східна, 26А, 28, 36.

  2. Роботи на перехресті вулиць Троїцької та Левка Лук’яненка

    • Час відключення: з 8.00 до 17.00 (орієнтовно).
    • Водопостачання буде припинено за адресами:
      • вул. Левка Лук’яненка, 17, 20/1, 22, 24, 26, 28;
      • вул. Троїцька, 63/62, 64, 64А, 65, 67, 67А, 67Б, 69/15, 71/73, 75, 89А;
      • вул. Тараса Шевченка, 51, 55, 56, 59/78, 66/2, 75, 79;
      • вул. Софіївська, 41/26-53, 64;
      • вул. Сумська, 40, 40А, 40Б;
      • вул. Оксани Петрусенко, 3-22;
      • вул. Небесної Сотні, 30А;
      • вул. Полковника Гегечкорі, 43.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення води
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх