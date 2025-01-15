Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 318

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 16 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. 29 Вересня: 18, 21
  • вул. Бетонна: 2/3-38
  • вул. Дмитра Демидюка: 7-28
  • вул. Євгена Патона: 2А, 2Б, 2В
  • вул. Зинаїди Тулуб: 1/20-34
  • вул. Іллі Ткаченка: 50/11-73
  • вул. Лейтенанта Покладова: 25, 34
  • вул. Махоркова: 9/1-24А
  • вул. Марії Примаченко: 6Б
  • вул. Миколи Леонтовича: 4-28
  • вул. Новомежева: 2-6А
  • вул. Небесної Сотні: 41/66
  • вул. Олексія Древаля: 71-94
  • вул. Перекопська: 6-12
  • вул. Полковника Гегечкорі: 40/53
  • вул. Садківська: 39-54, 47
  • вул. Софії Русової: 58-72
  • вул. Троїцька: 39/32-64
  • вул. Черниша: 15-27
  • вул. Чумацький Шлях: 1-11
  • вул. Віри Холодної: 33-66А, 51/2-66А
  • вул. Великокохнівська: 16В-57А
  • пров. Герцена: 3-9Б
  • пров. Великокохнівський: 4
  • пров. Чорнобаївський: 40А, 60Б
  • пров. Технічний: 15-29
  • пров. Фруктовий: 18-32
  • туп. 3-й Озерний: 5
  • пр. Озерний: 3-10А
  • пр. Парковий: 4-8.

Реалізація договорів про приєднання:

  • вул. Адмірала Остроградського: 1-28
  • вул. В. Івасюка: 1-56А
  • вул. Виноградна: 15-56
  • вул. І. Франка: 4-40
  • вул. Козацька: 61/31-94А
  • вул. Ковальська: 30/24-37
  • вул. Ливарна: 1А-18
  • вул. М. Березовського: 1, 2, 2А, 7-45
  • вул. Олени Пчілки: 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
  • вул. Платухіна: 20-37
  • вул. Романа Шухевича: 10-40
  • вул. Сергія Кульчицького: 16-49
  • пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний: 2
  • просп. Лесі Українки: 11, 104, 110, 118
  • пров. Докучаєва: 1А-32
  • пров. Івана Кожедуба: 13-32
  • пров. І. Приходька: 3-24, 30-36
  • пров. Крюківський: 4-12
  • пров. Леся Курбаса: 2-20
  • пров. Марії Заньковецької: 1А-51
  • пров. Насосний: 3-22
  • пров. М. Савченка: 3-8
  • пров. Мирний: 3-28
  • пров. П. Ракітіна: 2-19
  • пров. Тополевий: 3-20
  • пров. Художній: 2-15, 14-29А
  • пров. Ягідний: 2-39
  • туп. Ливарний: 1-9
  • туп. Степовий: 1-9
  • туп. Юннатів: 1-7.

З 8.00 до 19.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • с. Потоки.

З 8.00 до 20.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • туп. Урожайний: 2.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх