Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 16 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. 29 Вересня: 18, 21
- вул. Бетонна: 2/3-38
- вул. Дмитра Демидюка: 7-28
- вул. Євгена Патона: 2А, 2Б, 2В
- вул. Зинаїди Тулуб: 1/20-34
- вул. Іллі Ткаченка: 50/11-73
- вул. Лейтенанта Покладова: 25, 34
- вул. Махоркова: 9/1-24А
- вул. Марії Примаченко: 6Б
- вул. Миколи Леонтовича: 4-28
- вул. Новомежева: 2-6А
- вул. Небесної Сотні: 41/66
- вул. Олексія Древаля: 71-94
- вул. Перекопська: 6-12
- вул. Полковника Гегечкорі: 40/53
- вул. Садківська: 39-54, 47
- вул. Софії Русової: 58-72
- вул. Троїцька: 39/32-64
- вул. Черниша: 15-27
- вул. Чумацький Шлях: 1-11
- вул. Віри Холодної: 33-66А, 51/2-66А
- вул. Великокохнівська: 16В-57А
- пров. Герцена: 3-9Б
- пров. Великокохнівський: 4
- пров. Чорнобаївський: 40А, 60Б
- пров. Технічний: 15-29
- пров. Фруктовий: 18-32
- туп. 3-й Озерний: 5
- пр. Озерний: 3-10А
- пр. Парковий: 4-8.
Реалізація договорів про приєднання:
- вул. Адмірала Остроградського: 1-28
- вул. В. Івасюка: 1-56А
- вул. Виноградна: 15-56
- вул. І. Франка: 4-40
- вул. Козацька: 61/31-94А
- вул. Ковальська: 30/24-37
- вул. Ливарна: 1А-18
- вул. М. Березовського: 1, 2, 2А, 7-45
- вул. Олени Пчілки: 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
- вул. Платухіна: 20-37
- вул. Романа Шухевича: 10-40
- вул. Сергія Кульчицького: 16-49
- пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний: 2
- просп. Лесі Українки: 11, 104, 110, 118
- пров. Докучаєва: 1А-32
- пров. Івана Кожедуба: 13-32
- пров. І. Приходька: 3-24, 30-36
- пров. Крюківський: 4-12
- пров. Леся Курбаса: 2-20
- пров. Марії Заньковецької: 1А-51
- пров. Насосний: 3-22
- пров. М. Савченка: 3-8
- пров. Мирний: 3-28
- пров. П. Ракітіна: 2-19
- пров. Тополевий: 3-20
- пров. Художній: 2-15, 14-29А
- пров. Ягідний: 2-39
- туп. Ливарний: 1-9
- туп. Степовий: 1-9
- туп. Юннатів: 1-7.
З 8.00 до 19.00
Реалізація договорів про приєднання:
З 8.00 до 20.00
Реалізація договорів про приєднання:
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