Дитяча порнографія та зґвалтування неповнолітніх: в Автозаводському суді Кременчука перебувають дві справи, які розглядаються не один рік

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 108

Автозаводський районний суд Кременчука уже протягом кількох років розглядає дві однотипні справи: у першому випадку кременчуцького фотографа обвинувачують у виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії. Інший епізод: фотографа із Горішніх Плавнів звинувачують у виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії. І якщо у другому випадку фотограф із 2020 року перебуває під вартою, то у першому чоловіка звільнили під домашній арешт у нічний час

Ситуації, коли правоохоронці викривають фотографів за зґвалтування чи розбещення неповнолітніх, а також виготовлення і зберігання дитячої порнографії — не поодинокі. Так днями у Київській області на 12 років та 10 місяців ув’язнення засудили відомого фотографа за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат. Прокурори довели, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію. Свою вину обвинувачений у залі суду визнав та виплатив потерпілим компенсацію за завдану моральну шкоду.

У стінах Автозаводського райсуду Кременчука вже не перший рік розглядаються дві подібні справи — кременчуцького фотографа обвинувачують у виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії, а фотографа з Горішніх Плавнів — у виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії. І якщо судити кременчуцького фотографа розпочали навесні 2023 року, то справа горішньоплавнівського обвинуваченого тягнеться аж із серпня 2020 року.

Наступного тижня відбудуться чергові судові засідання в обох справах. А тепер — детальніше про кожну з них.

Близько 8 місяців під вартою, а далі — звільнення під домашній арешт

У травні 2023 року Полтавська обласна прокуратура оприлюднила інформацію про те, що у 48-річного кременчуцького фотографа, який є громадянином РФ, вдома та на студії знайшли купу дитячої порнографії. Чоловіка затримали, а за справу взявся суд.

Підозрюють фотографа в умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ст. 301-1 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт кременчуцькі прокурори направили до суду 28 липня 2023 року, а на 8 серпня було призначене перше судове засідання. З моменту затримання обвинувачений перебував під вартою, а на засіданні запобіжний захід продовжили на 60 діб.

Так само запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою продовжували на судових засіданнях 6 жовтня та 30 листопада.

Проте 15 січня 2024 року суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Прокурор та постраждала надсилали клопотання до Полтавського апеляційного суду про відкриття провадження про продовження тримання під вартою. Проте 21 січня суд відхилив скаргу прокурора, а 25 січня — скаргу потерпілої.

27 лютого суд зняв арешт з автомобіля обвинуваченого та повернув йому майже 215 тисяч гривень застави, яку той сплатив 5 липня 2023 року.

Далі у березні та квітні рішенням Автозаводського суду обвинуваченому двічі продовжували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

У травні суд задовольнив клопотання захисника обвинуваченого та зняв арешт із його квартири.

У червні та серпні суд ще двічі продовжував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. А от на наступному засіданні, яке відбулося 10 жовтня 2024 року обвинуваченому запобіжний захід пом’якшили — замість цілодобового домашнього арешту призначили домашній арешт у нічний час із 22.00 до 06.00.

Так само запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час обвинуваченому продовжували у листопаді та грудні. Крім обов’язку перебувати під вартою у нічний час суд також зобов’язав фотографа з`являтися за першим викликом до прокурора і судді та утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками по цій справі.

Тобто можемо узагальнити, що під вартою обвинувачений перебував із травня 2023 року до середини січня 2024 року, тобто близько 8 місяців. І вже рік знаходиться під домашнім арештом: спочатку цілодобовим, а далі — у нічний час.

Наступне судове засідання призначене на 22 січня 2025 року.

Зміна судів, тривалі засідання та закриті слухання: звинувачений у педофілії фотограф із Горішніх Плавнів майже 5 років перебуває під вартою

Затримали обвинуваченого у серпні 2020 року у Горішніх Плавнях — тоді місцева мешканка повідомила, що її 9-річна донька познайомилася у соцмережі із дорослим чоловіком, а потім вони зустрічалися і той вчиняв до дівчинки непристойні дії.

За даними Сумської прокуратури, кілька днів дівчинка із фотографом переписувалась, а згодом вони домовились про зустріч. При цьому чоловік наполягав, щоб дівчинка нічого не розповідала батькам. У п’ятницю, 31 липня, чоловік приїхав за дівчиною на власному авто і пообіцяв звозити в Макдональдз, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, — їх кваліфікували як зґвалтування.

Підозрюваний і надалі продовжував писати дівчинці, проте це листування уже відбувалося під наглядом правоохоронців. Чоловік хотів домовитися із дитиною про ще одну зустріч та просив привести на неї подружку.

Після затримання правоохоронці встановили, що фотографу 31 рік і він мешканець Полтавської області. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений скоїв низку злочинів проти статевої свободи та недоторканості щонайменше 7 малолітніх.

А у червні 2023 року рішенням Полтавського апеляційного суду справа перейшла до Автозаводського райсуду Кременчука.

17 липня відбулося перше судове засідання у закритому форматі. Надалі переважні більшість засідань також були закритими, а запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжували.

Дії обвинуваченого кваліфікують за:

ч. 6 ст. 152 КК України — зґвалтування;

ч. 6 ст. 153 КК України — сексуальне насильство;

ч. 1 ст. 155 КК України — статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

ч. 2 ст. 156 КК України — розбещення малолітньої;

ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Наступне судове засідання заплановане на 21 січня 2025 року.

Тобто, здавалося б, дві подібні справи, проте один обвинувачений перебуває під вартою, а другий — під домашнім арештом у нічний час. «Кременчуцький Телеграф» і надалі слідкуватиме за перебігом обох справ та інформуватиме про них своїх читачів.