Фотографа-педофіла з Горішніх Плавнів продовжать тримати під вартою

До 4 лютого 2022 року включно продовжили строк тримання під вартою стосовно фотографа з Горішніх Плавнів, якого обвинувачують у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та недоторканості 7 малолітніх. Як повідомили у пресслужбі Зарічного районного суду міста Суми, 20 грудня о 10.00 відбудеться наступне закрите судове засідання у справі.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за:
Головуючий суддя – Сорока М.Р., судді Янголь Є.В., Клімашевська І.В.
Нагадаємо, що чоловіка затримали 3 серпня минулого року в Сумській області. Його підозрювали у зґвалтуванні неповнолітньої, а пізніше стало відомо про ще 7 подібних випадків. Якщо провину доведуть, йому загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.
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