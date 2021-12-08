Фотографа-педофіла з Горішніх Плавнів продовжать тримати під вартою

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Йому загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення

До 4 лютого 2022 року включно продовжили строк тримання під вартою стосовно фотографа з Горішніх Плавнів, якого обвинувачують у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та недоторканості 7 малолітніх. Як повідомили у пресслужбі Зарічного районного суду міста Суми, 20 грудня о 10.00 відбудеться наступне закрите судове засідання у справі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за:

ч. 6 ст. 152 КК України – зґвалтування;

ч. 6 ст. 153 КК України – сексуальне насильство;

ч. 1 ст. 155 КК України – статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення малолітньої;

ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Головуючий суддя – Сорока М.Р., судді Янголь Є.В., Клімашевська І.В.

Нагадаємо, що чоловіка затримали 3 серпня минулого року в Сумській області. Його підозрювали у зґвалтуванні неповнолітньої, а пізніше стало відомо про ще 7 подібних випадків. Якщо провину доведуть, йому загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.