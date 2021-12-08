Кременчуцький боксер Сергій Радченко вийде на ринг проти Пилипенка

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 402

Сьогодні, 8 грудня, у Києві відбудеться вечір боксу від компанії Champion Boxing Promotion. Перспективний запорізький боксер Дмитро Зубко (5-0,3 КО) зустрінеться з представником Грузії Ачико Одикадзе (23-18-1,8 КО). На кону поєдинку пояс міжнародного чемпіона за версією Universal Boxing Organization.

Сергій Радченко та Ігор Пилипенко

Також на ринг вийде кременчуцький боксер Сергій Радченко. Його суперник - Ігор Пилипенко із Запоріжжя.

Пряма трансляція вечора боксу:

Нагадаємо, що це вже буде друга зустріч боксерів на професійному ринзі. Раніше боксери зустрічалися у 2014 році.