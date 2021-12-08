Тіньова торгівля: на Полтавщині жінка продавала на ринку нелегальні цигарки та алкоголь

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Правоохоронці вилучили продукції без акцизних марок на 57,5 тисяч гривень

На центральному ринку в селищі Нові Санжари Полтавського району поліція вилучила у підприємиці цигарки та алкоголь без акцизних марок* на понад пів сотні тисяч гривень. Про це інформує управління превентивної діяльності ГУНП.

Тіньову торгівлю виявили працівники регіонального управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №3 (Нові Санжари) Полтавського райуправління. 37-річна жінка, яку викрили у порушенні правил торгівлі підакцизними товарами, вже отримувала адмінпротокол за продаж цигарок та алкоголю без марок акцизного збору.

Під час документування правопорушення поліція вилучила понад 1 300 пачок цигарок та більше ніж 200 л алкоголю без маркування на 57,5 тисяч гривень.

Відносно підприємиці склали протокол за частиною 4 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами працівником підприємства торгівлі, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення. Адміністративні матеріали спрямували до Новосанжарського районного суду Полтавської області для ухвалення правового рішення.

*Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України й продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів (п. 226.2 статті 226 Податкового кодексу України).