Невакцинованих кременчужан, які хворіють, не мають права відстронювати від роботи

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А от допомогу по вагітності та пологах профінансують незалежно від того, чи була застрахована людина відсторонена від роботи

Невакцинованих кременчужан, які хворіють, не мають права відстронювати від роботи. Це зазначає Державна служба України з питань праці.

На початку листопада освітян і окремих держслужбовців, для яких визначена обов'язкова вакцинація від COVID-19, однак які відмовились від її проведення, відсторонили від роботи. А з 9 грудня обов’язкове щеплення буде також поширено на соціальних працівників і робітників стратегічних підприємств.

Відсторонення від роботи оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням строків відсторонення та обов’язковим ознайомленням під підпис згаданих у ньому осіб. Для таких відсторонених працівників лікарняні не оплачуються. Однак, якщо застрахована особа захворіє до дня початку відсторонення, перший день такого відсторонення необхідно перенести на перший робочий день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності. У такому випадку Фонд соціального страхування України оплатить лікарняний на загальних підставах.

Якщо працівника все ж включили до наказу про відсторонення попри те, що він перебував на лікарняному, до документу мають бути внесені зміни, а дата початку відсторонення перенесена на перший робочий день після того, як вони вийдуть з лікарняного. Після внесення змін до наказу на підставі лікарняного можна нарахувати кошти.

Водночас зверніть увагу, відсторонення від роботи працівників, для яких визначена обов’язковість щеплень проти СOVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їх самих, а також їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, підопічних та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих, - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, допомога по вагітності та пологах є окремим видом матеріального забезпечення – їх ФССУ профінансує незалежно від того, чи була застрахована людина відсторонена від роботи.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 №1096, з 8 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають відсторонити від роботи працівників, які обов’язково мають щепитися від СOVID-19, але відмовились або ухиляються від вакцинації. Виключенням є особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок.

На період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19 підлягають працівники: