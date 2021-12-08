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П'яний кременчужанин на «шістці» не зміг відкупитися від патрульних

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 265 Коментарів: 1

 

Тепер він спілкується зі слідчими

Кременчужанин пропонував патрульним хабар, щоб уникнути відповідальності за нетверезе водіння.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 7 грудня, близько 18.00, на вулиці Ігоря Сікорського поліцейські зупинили ВАЗ 2106, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори виявили у 36-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав позитивний результат — 1,73‰.

З метою уникнення відповідальності за правопорушення, керманич запропонував патрульним гроші. Уникнути відповідальності не вдалось. Для документування факту пропозиції неправомірної вигоди на місце прибула слідчо-оперативна група.

На порушника патрульні склали адмінматеріали:

  • ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння);
  • ч.2 ст.122 (Керування транспортним засобом без увімкненого світла фар у темну пору доби) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 хабар
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Коментарі: 1

3 931
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:01

ну это вам не трухинsmile


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