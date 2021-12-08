П'яний кременчужанин на «шістці» не зміг відкупитися від патрульних

Кременчужанин пропонував патрульним хабар, щоб уникнути відповідальності за нетверезе водіння.
Як повідомили у пресслужбі поліції, 7 грудня, близько 18.00, на вулиці Ігоря Сікорського поліцейські зупинили ВАЗ 2106, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори виявили у 36-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав позитивний результат — 1,73‰.
З метою уникнення відповідальності за правопорушення, керманич запропонував патрульним гроші. Уникнути відповідальності не вдалось. Для документування факту пропозиції неправомірної вигоди на місце прибула слідчо-оперативна група.
На порушника патрульні склали адмінматеріали:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.