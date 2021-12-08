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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся турнір з художньої гімнастики пам’яті Єлизавети Адарченко

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 370

 

Спортсменка розпочинала свій спортивний шлях у нашому місті

У неділю, 5 грудня, на спортивній базі Кременчуцького льотного коледжу відбувся турнір з художньої гімнастики пам’яті вихованки КДЮСШ № 1, кандидата у майстри спорту України Єлизавети Адарченко. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №1. 

Єлизавета розпочала свій спортивний шлях у віці 4-х років у тренера Тетяни Свороб. У подальшому продовжувала тренування під керівництвом тренерів Наталії Борисової та Ірини Смірнової. Була членом збірної команди Полтавської області, брала участь у чемпіонатах України. Рік тому, у віці 22-х років жахлива ДТП передчасно перервала життя чарівної та талановитої спортсменки.

У змаганнях взяли участь 50 вихованок закладу.

  • Серед гімнасток 2015 р.н.:
    І м. у вправах зі скакалкою - Катерина Кукіна (тренер Ірина Смірнова).
  • Серд гімнасток 2014 р.н.:
    І місце у вправах без предмету - Анна Бородай (тренер Ірина Смірнова);
    І м у вправах зі скакалкою - Марія Зоря (тренер Ірина Смірнова).
  • Серед гімнасток 2013 р.н.:
    І м у вправах без предмета – Дар’я Мамаєнко (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах зі скакалкою – Катерина Кукіна (тренер Ірина Смірнова);
    І м у вправах з обручем – Ярина Лобода (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з булавами – Кароліна Донченко (тренер Лілія Марченко).
  • Серед гімнасток 2012 р.н.:
    І м у вправах без предмета – Мілана Булатова (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах зі скакалкою – Поліна Лаврік (тренер Ірина Смірнова).
  • Серед гімнасток 2011 р.н.:
    І м у вправах зі скакалкою – Кіра Городянко (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з обручем – Софія Дзюбан (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з булавами – Анна Громова (тренер Ірина Смірнова).
  • Серед гімнасток 2010 р.н.:
    І м у вправах зі скакалкою – Софія Глупаченко (тренер Ірина Смірнова);
    І м у вправах з обручем – Аліса Бабіч (тренер Лілія Марченко);
    І м у вправах з м’ячем – Яна Андрейко (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з булавами – Уляна Верзілова, Олександра Салва-Ярош (тренер Ірина Смірнова).
  • Серед гімнасток 2009 р.н.:
    І м у вправах зі скакалкою – Олена Іщенко (тренер Ірина Смірнова);
    І м у вправах з обручем – Маргарита Киричок (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з м’ячем – Поліна Гончукова (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з булавами – Анастасія Гноєва (тренер Лілія Марченко);
    І м у вправах зі стрічкою – Іванна Сергієнко (тренер Наталія Борисова).
  • Серед гімнасток 2008 р.н.:
    І м у вправах зі скакалкою – Катерина Безверха (тренер Наталія Борисова);
    І м у вправах з обручем – Юлія Адаменко (тренер Лілія Марченко);
    І м у вправах з м’ячем – Катерина Щербак (тренер Лілія Марченко);
    І м у вправах з булавами – Карина Почепська (тренер Лілія Марченко).
  • Серед гімнасток 2007 р.н.:
    І м у вправах з обручем – Маргарита Лашку (тренер Лілія Марченко);
    І м у вправах з булавами – Єва Ульянова (тренер Ірина Смірнова).
  • Серед гімнасток 2006 р.н. по програмі КМСУ:
    І м у вправах з м’ячем – Надія Соколова (тренер Ірина Смірнова);
    І м у вправах зі стрічкою – Анастасія Мінакова (тренер Лілія Марченко).
  • Серед гімнасток 2006-2005 р.н. по програмі МСУ:
    І м у вправах з м’ячем – Роза Сущенко (тренер Ірина Смірнова);
    І м у вправах з булавами – Дар’я Торкунова (тренер Наталія Солодовникова);
    І м у вправах зі стрічкою – Олександра Рудь (тренер Наталія Солодовникова).

Спеціальними пам’ятними відзнаками були нагороджені: Олександра Рудь, Надія Соколова, Маргарита Лашку, Яна Андрейко, Дар’я Мамаєнко, Надія Соколова.
Змагання організували: старший тренер відділення художньої гімнастики КМ КДЮСШ № 1 – Ірина Смірнова, тренери Наталія Борисова, Лілія Марченко, Тетяна Свороб, Марина Чернишова та Заслужений тренер України Наталія Солодовникова.

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Автор: Альона Душенко
Теги: художня гімнастика
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