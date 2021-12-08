Новорічне: біля заводу «Кредмаш» встановлюють ялинку та розвішують гірлянди

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 422

Біля заводу «Кредмаш» наряджають новорічну ялинку.

Вчора, 7 грудня, встановили каркас, а сьогодні, 8 грудня, на тракторі привезли свіжу хвою і на каркас почали «нанизувати» гілки.

ТЪ також помітив, як співробітники заводу розвішували гірлянди на справжні ялинки, які знаходяться навколо основної зеленої красуні, тож скоро новорічне містечко засяє вогниками.

Нагадаємо, ялинки вже встановили на площі Перемоги та Молодіжному, а в сквері ім. Бабаєва почали запалювати ілюмінацію.