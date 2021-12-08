У кременчужан вилучили «урожай» елітного канабісу на мільйон гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 791 Коментарів: 1

Двоє кременчужан організували збут наркотиків. Як повідомили у пресслужбі поліції, один вирощував коноплі та переробляв їх у канабіс, а інший - збував їх вузькому колу споживачів під час особистих зустрічей. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Викрили злочинну діяльність кременчужан оперативники управління боротьби з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції.

Встановлено, що 51-річний чоловік у своєму дворі вирощував коноплі елітних сортів в тепличних умовах. Далі отриманий «урожай» переробляв у канабіс, який постачав своєму 40-річному спільнику для подальшого збуту. Розповсюджували наркотики на території Кременчука обмеженому колу споживачів і лише під час особистих зустрічей за готівковий розрахунок.

Оперативники затримали наркодилерів, коли вони збули чергову дозу наркотику. Під час санкціонованих обшуків за їх місцем мешкання поліцейські вилучили понад 10 кг канабісу та незареєстровану мисливську зброю. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

Слідчі вручили фігурантам повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За вчинене чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Кременчуцька окружна прокуратура.