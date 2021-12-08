Комунальників зобов'язали повернули людям 789 тисяч гривень через завищені тарифи

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 012

Кошти мають повернути споживачам у строк до 15 днів з моменту отримання розпорядження, шляхом зменшення нарахувань майбутніх періодів або зменшення заборгованості

У жовтні Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області прийшло з плановою перевіркою на комунальне підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги споживавчам Терешок і виявило значні порушення. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

У ході перевірки з'ясувалося, що суб’єкт господарювання застосовув тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з порушенням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIІІ та Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII.

Крім того, при формуванні тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів та на послуги водопостачання і водовідведення включили витрати з порушенням вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 та Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869.

У результаті Держпродспоживслужба склала акт перевірки, на підставі якого винесла рішення про штраф у розмірі 788,5 тис. грн та зобов’язала підприємство повернути споживачам 788,5 тис. грн необґрунтовано одержаної виручки.

Також, суб’єкту господарювання надали припис про виконання законних вимог щодо усунення порушень при формуванні, встановленні та застосуванні тарифів, яким зобов’язали комунальне підприємство розробити економічно обґрунтовані тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами та на послуги централізованого водопостачання і водовідведення та подати їх на затвердження до органу місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.