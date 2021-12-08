На Миргородщині розшукують трьох чоловіків, які ховаються від правосуддя

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 14

Якщо впізнали когось - повідомте в поліцію

Миргородський районний відділ поліції розшукує засуджених, які ухиляються від відбування призначених судом покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Так, 36-річний Володимир Іванов з Миргорода, засуджений до 240 годин громадських робіт за невиконання судового рішення (ч.1 ст.382 ККУ). Розшукується з кінця листопада.



30-річний Петро Гудуш з села Великий Байрак, Миргородського району, засуджений до року обмеження волі за домашнє насильство (ст.126-1 ККУ). Розшукується з кінця листопада.



40-річний В'ячеслав Кошовий з села Лугове, Миргородського району, розшукується за крадіжку (ч.1 ст.185 ККУ). Розшукується з початку листопада.

Якщо вам відома інформація про цих осіб, яка допоможе пришвидшити їх розшук, - повідомте її до Миргородського районного відділу поліції за телефонами: (05355) 5-24-50, 0996576303 (чергова частина), 0953889943 (кримінальна поліція) або «102».