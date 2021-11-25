На крок ближче до Нового року: кременчуцьку ялинку причепурили кульками

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 543

І у цьому році вона буде у золотавому та білому кольорах

Кременчук став на крок ближчим до Нового року, адже 24 листопада ялинку на площі Перемоги причепурили різнокольоровими кульками – золотавими та білими.

Нагадаємо, у минулому році головний символ зимових свят вперше прикрасили біло-золотим намистом замість різнобарвного, як у попередні роки.

Напередодні, 23 листопада, працівники «Благоустрою Кременчука» розвісили на ялинці новорічні гірлянди.

Процес підготовки хвойного деревця на площі Перемоги триває.