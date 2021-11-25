На крок ближче до Нового року: кременчуцьку ялинку причепурили кульками

Кременчук став на крок ближчим до Нового року, адже 24 листопада ялинку на площі Перемоги причепурили різнокольоровими кульками – золотавими та білими.
Нагадаємо, у минулому році головний символ зимових свят вперше прикрасили біло-золотим намистом замість різнобарвного, як у попередні роки.
Напередодні, 23 листопада, працівники «Благоустрою Кременчука» розвісили на ялинці новорічні гірлянди.
Процес підготовки хвойного деревця на площі Перемоги триває.
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