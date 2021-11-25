У Кременчуці з будмайданчика вкрали електроінструменти

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 522

До Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулися представники місцевого товариства, які повідомили, що в ніч на 23 листопада з будівельного майданчика зникли електроінструменти. Як повідомили у пресслужбі поліції, оперативники та слідчі протягом кількох годин встановили підозрюваних. Ними виявилися 32 та 37-річний місцеві чоловіки. Один із яких раніше мав проблеми із законом за подібні кримінальні правопорушення.

- Під час обшуків вдома у фігурантів, поліцейські вилучили речові докази, що свідчать про їх причетність до правопорушення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікам підозр у скоєнні крадіжки та обрання їм запобіжних заходів, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

Вкрадене знайшли у них вдома

За даним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування слідчі перевіряють інформацію щодо причетності фігурантів до подібних злочинів на території міста та Кременчуцького району.