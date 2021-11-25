У Кременчуці з будмайданчика вкрали електроінструменти

До Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулися представники місцевого товариства, які повідомили, що в ніч на 23 листопада з будівельного майданчика зникли електроінструменти. Як повідомили у пресслужбі поліції, оперативники та слідчі протягом кількох годин встановили підозрюваних. Ними виявилися 32 та 37-річний місцеві чоловіки. Один із яких раніше мав проблеми із законом за подібні кримінальні правопорушення.
За даним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування слідчі перевіряють інформацію щодо причетності фігурантів до подібних злочинів на території міста та Кременчуцького району.
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