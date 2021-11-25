Лікарі ковідних шпиталів не отримують доплату у 300% від НСЗУ, як їм обіцяли

Медикам Полтавщини не виплачують в повному обсязі обіцяні 300% доплати за роботу з ковідними хворими. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак.
Лікарі коронавірусних шпиталів отримують зарплати із коштів, які надходять закладам від Національної служби здоров’я України за актом виконаних робіт. Надбавку у 300% теж фінансує НСЗУ.
Він розповів, що, наприклад, в Обласній інфекційній лікарні у середньому доплати медикам становлять 150% від заробітної плати.
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