Лікарі ковідних шпиталів не отримують доплату у 300% від НСЗУ, як їм обіцяли

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 387 Коментарів: 1

Медикам Полтавщини не виплачують в повному обсязі обіцяні 300% доплати за роботу з ковідними хворими. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак.

Лікарі коронавірусних шпиталів отримують зарплати із коштів, які надходять закладам від Національної служби здоров’я України за актом виконаних робіт. Надбавку у 300% теж фінансує НСЗУ.

- Лікарні, що були задіяні у першій хвилі, вже відпрацювали механізм співпраці з НСЗУ. Ті, що додалися пізніше, над цим працюють. Загалом же можу сказати, що фахівцям, які безпосередньо задіяні з ковід-пацієнтами, за вересень виплачено понад 250 відсотків, за жовтень – близько 270. Але наголошую – тим, хто задіяний безпосередньо, - сказав Лисак.

Він розповів, що, наприклад, в Обласній інфекційній лікарні у середньому доплати медикам становлять 150% від заробітної плати.