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Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Лікарі ковідних шпиталів не отримують доплату у 300% від НСЗУ, як їм обіцяли

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 387 Коментарів: 1

 

Найбільше отримують ті медики, які безпосередньо задіяні з ковід-пацієнтами

Медикам Полтавщини не виплачують в повному обсязі обіцяні 300% доплати за роботу з ковідними хворими. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак.
Лікарі коронавірусних шпиталів отримують зарплати із коштів, які надходять закладам від Національної служби здоров’я України за актом виконаних робіт. Надбавку у 300% теж фінансує НСЗУ.

- Лікарні, що були задіяні у першій хвилі, вже відпрацювали механізм співпраці з НСЗУ. Ті, що додалися пізніше, над цим працюють. Загалом же можу сказати, що фахівцям, які безпосередньо задіяні з ковід-пацієнтами, за вересень виплачено понад 250 відсотків, за жовтень – близько 270. Але наголошую – тим, хто задіяний безпосередньо, - сказав Лисак.

Він розповів, що, наприклад, в Обласній інфекційній лікарні у середньому доплати медикам становлять 150% від заробітної плати.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: drohobych-rada.gov.ua
Теги: лікарні медики доплати коронавірус коронавирус НСЗУ
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Коментарі: 1

545
Кавоман:
Сьогодні, 09:40

Так і не дивно, зелені можуть тільки брехати та красти:

 

"🍁 Украина пообещала МВФ до конца года завершить аудит 13 млрд гривен, выделенных из "ковидного" фонда для строительства дорог, а также привить не менее 17 млн украинцев - текст Меморандума.

Ну, если со вторым пунктом ответственные граждане худо-бедно справляются сами, то с первым большая засада.

💢 Дело в том, что, по данным источника из офиса Юлии Свириденко, из этих 13 млрд, кабмин на сегодняшний день готов отчитаться лишь об 11,2 миллиардах. Куда делись ещё почти 2 млрд гривен, пока никто понять не может. Поэтому сейчас пытаются различными кройками бюджета натянуть сову на глобус и каким-то образом залатать эту дыру.

❗️Особые полномочия в этой связи даны налоговой, которая до конца года должна выжать дополнительные средства из всех, кого можно - начиная ФОПами и заканчивая крупным бизнесом. И это при том, что на таком печальном фоне суд разрешил Коломойскому не платить в бюджет штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

🤔 Это наша действительность, малята, и она совсем не похожа на окончание эпохи бедности."


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