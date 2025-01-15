У Кременчуці контролюючих за станом благоустрою багато, а мешканці скаржаться на сміття та опале листя у дворах

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 119

У середу, 15 січня, на спільному засіданні двох постійних депутатських комісій з питань житлово-комунального господарства та з питань екології і регулювання земельних відносин розглянули питання роботи керуючих компаній.

Депутати висловлювали претензії щодо прибирання прибудинкових територій, посилаючись на скарги виборців, цікавилися системою роботи щодо контролю благоустрою в місті та динамікою тарифів на послуги керуючих компаній.

Двірники, майстри, керівники ділянок, інспектори та начальники управлінь

Як пояснив гендиректор ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергій Зінченко, прибудинкові території багатоповерхівок, які обслуговує його компанія, прибирає 250 двірників. Напередодні зими 17 з них звільнилися, проте територію, закріплену за ними прибирають інші за відповідну доплату. Якість прибирання та контроль за двірниками покладається на майстрів, кожний з яких керують приблизно 10-15 двірниками. Уся територія міста, яку обслуговує «Житлорембудсервіс» поділена на три ділянки, на які призначені керівники. Отже, в компанії створена структура, яка має забезпечувати прибирання прибудинкових територій та контроль за якістю цієї роботи.

Крім того, контроль за якістю благоустрою в Кременчуці здійснюють інспектори Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій, в кожній з яких є управління з питань благоустрою району. В Автозаводській райадміністрації за штатом 15 інспекторів, а в наявності 11. А у Крюківській наразі працює 9 інспекторів. Проте, й це ще не все. У міськвиконкомі є управління контролю за станом благоустрою, яке контролює роботу районних управлінь.

На питання депутатів, скільки протоколів щодо порушення правил благоустрою було виписано інспекторами районного управління керуючим компаніям «Житлорембудсервіс» та «Будсервіс», було сказано, що за останній квартал 2 (два). Інспектори виписали ще близько десятка приписів на усунення порушень. Щоправда, за весь минулий рік. Як зауважив голова депутатської комісії, інспектори благоустрою реагують на порушення підприємцями, але чомусь не помічають незадовільну роботу керуючих компаній.

— Ви — очі та вуха міської влади. Ви першими маєте реагувати та взаємодіяти з керівними компаніями, щодо усунення порушень, — зауважив Сергій Порчирян.

Мешканців 1000 багатоповерхівок все влаштовує

На засідання комісії заступник міського голови, директор департаменту ЖКГ Іван Москалик розповів про конкурс на обрання керуючих компаній, який проводився ще у 2018 році.

— Тоді мешканці 1000 багатоповерхівок, із 1356 будинків, що є в Кременчуці, не визначилися з формою управління своїми будинками, хоча є їх спільними власниками. Тобто не створили ОСББ та не визначили уповноважену особу. Тобто, виходить, що їх все влаштовує. Саме тому ці будинки ми були вимушені передали в управління керуючим компаніям, — заявив він.

За словами віцемера, він згоден з зауваженнями щодо роботи керуючих компаній з утримання прибудинкових територій у належному санітарному стані. Особливо багато претензій у нього до прибордюрної зони прибудинкової території. Крім того, попри проведення у Кременчуці восени «тримісячника чистоти» опале листя досі повністю не вивезене.

Іван Москалик також звернув увагу на сміттєві контейнери майданчики, які має прибирати двірник.

— На жаль, багато мешканців не доносять свої сміттєві пакети до контейнерів та кидають їх просто на майданчик. Прохання, не захаращуйте сміттєві майданчики негабаритним сміттям, — звернувся він до кременчужан.

Заступник міського голови також зауважив, що попри претензії до керівних компаній щодо благоустрою та утримання прибудинкових територій, він вважає, що вони цьогоріч гарно справилися із запуском опалення у багатоповерхівках.

Тарифи та борги

На засіданні комісій депутати згадали про тогорічне підвищення тарифів на обслуговування будинків, яке не призвело до покращення якості роботи керуючих компаній.

За словами депутата Олександра Роженка, тарифи зросли на 25-30%, а для деяких будинків і більше — до 7 грн за кв. м. Він також нагадав про проблему з боржниками, які роками не платять за комунальні послуги.

— Але це не виправдовує керівні компанії. Є більшість сумлінних платників, які мають право отримувати за свої кошти якісні послуги. Вони не мають бути заручниками несумлінних платників. Стягуйте борги через суд, хай працюють ваші юристи. Так не повинно бути, що через систематичну несплату декількох мешканців страждає весь будинок, — заявив Олександр Роженко.

Гендиректор ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергій Зінченко у відповідь на звинувачення повідомив, що керуюча компанія змушена оплачувати борги мешканців гуртожитків за електроенергію з власних коштів.

»Крик душі»: у Кременчуці мешканцям малосімейки виставили рахунки за електроенергію у понад 3700 грн

— Ми з 2018 року сплатили за борги 5 гуртожитків 2,5 млн грн. Якщо не сплатимо, то гуртожитки «Полтаваобленерго» відключить від електроенергії. А злісних неплатників там проживає багато, — заявив він.

Сергій Зінченко також розповів, що його компанія протягом минулого року за власний кошт відремонтувала 37 000 квадратних метрів покрівель та 15 000 погонних метрів стиків. А також замінила 10 000 метрів трубопроводів, доступ до яких зазвичай у будинках дуже складний.

Мешканці 12 будинків не можуть відокремитися в ОСББ

На засіданні комісії згадали про проблему зі створення ОСББ. Виявляється, що у Кременчуці є 12 багатоквартирних будинків, мешканці яких намагаються відокремитися від керуючої компанії та створити ОСББ, щоб самостійно керувати своїм спільним майном — багатоквартирним будинком. І вони не можуть цього зробити протягом року-двох, а дехто і довше.

Депутати закликали директорів керівних компаній не заважати цьому процесу.

— Ми маємо допомагати таким ініціативним людям. А виходить так, що вони змушені розв'язувати ці питання у судовому порядку» Це нонсенс. Розумію, що вам це невигідно, щоб будинки відокремлювалися. Але ж вони хочуть піти від вас не від хорошого життя. Покращуйте якість послуг, — зауважив Сергій Порчирян.

Про стандарти якості житлових послуг на засіданні говорив депутат Микола Бокован, який наполягав, щоб керуючі компанії на своїх сайтах розмістили інформацію щодо планів роботи по поточному ремонту під’їздів, покрівель, а також складники тарифів. Вони цього не робили з 2021 року.

— Люди мають знати, за що саме вони платять керуючій компанії та коли буде ремонт, — заявив депутат.

У відповідь на цю заяву гендиректор ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергій Зінченко пообіцяв, що така інформація з’явиться на сайті найближчими днями.

Наприкінці засідання депутати вирішили повернутися до розгляду питання щодо якості роботи керуючих компаній у квітні — після закінчення опалювального сезону.