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Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Кременчуцька комунальна установа «Турбота» отримає понад мільйон гривень на техніку та меблі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 201

Очікується, що саме відомство почне працювати цьогоріч з 1 квітня

У Кременчуці депутатська комісія з питань бюджету і фінансів погодила виділити понад 1,1 млн гривень для комунальної установи «Турбота», що працює під керівництво департаменту соціального захисту населення Кременчука. Гроші підуть на закупівлю комп’ютерної техніки та меблів. Відповідне рішення комісія ухвалила 15 січня. 

Загалом планується закупити 22 ноутбуки, 7 принтерів та 3 багатофункціональні пристрої на понад 500 тисяч гривень та меблів на понад 600 тисяч гривень, розповіла директорка установи Марина Ємець. Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. 

За словами Ємець, очікується, що саме відомство почне працювати цьогоріч з 1 квітня. 

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що комунальна установа «Турбота» працюватиме у приміщенні колишньої жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи. За словами міського голови Віталія Малецького, «Турбота» надаватиме ті самі функціональні послуги кременчужанам, що і центри соціальних служб. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: турбота соціальний захист
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