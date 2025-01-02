Стало відомо, хто «переїде» у приміщення колишньої жіночої консультації № 1 в центрі Кременчука

Міський голова Кременчука Віталій Малецький 2 січня повідомив, що приміщення колишньої жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи, 17, стане новим місцем роботи для кількох комунальних підприємств.
Раніше на першому поверсі будівлі розташовувався Центр соціальних служб для молоді. Після реорганізації функції центру були передані комунальному підприємству «Турбота», яке працює під керівництвом департаменту соцзахисту.
Працівникам центру запропонували перейти до «Турботи», але частина з них вирішила змінити місце роботи.
Приміщення планують відремонтувати, а після цього до будівлі переїдуть КП «Креміньміськпроєкт» та КП «Геодезія». Міська влада вважає доцільним розмістити ці підприємства в одному місці, оскільки їхня діяльність взаємопов’язана.
Нагадаємо, що у 2024 році на капітальний ремонт приміщення Центру соціальних служб з міського бюджету було виділено 4 млн гривень. У 2023 році на ремонт цього ж приміщення, названого «ветеранським хабом», зі стабілізаційного фонду направили 1,8 млн гривень.
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