Стало відомо, хто «переїде» у приміщення колишньої жіночої консультації № 1 в центрі Кременчука

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Міський голова Кременчука Віталій Малецький 2 січня повідомив, що приміщення колишньої жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи, 17, стане новим місцем роботи для кількох комунальних підприємств.

Раніше на першому поверсі будівлі розташовувався Центр соціальних служб для молоді. Після реорганізації функції центру були передані комунальному підприємству «Турбота», яке працює під керівництвом департаменту соцзахисту.

— Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді не розформували, він вже давно під Мінсоцполітики. Відповідно, у вертикалі Мінсоцполітики є функції соціальних послуг, які раніше надавали центри соціальних служб. Працівники нашого департаменту соцзахисту, а саме комунального підприємства «Турбота», будуть надавати ті самі функціональні послуги кременчужанам, що і центри соціальних служб, — розповів мер.

Працівникам центру запропонували перейти до «Турботи», але частина з них вирішила змінити місце роботи.

— Людям було запропоновано перейти всім працювати в «Турботу». Наскільки я знаю, не всі погодилися, тому що їх влаштовувала робота, яка була. А хтось вирішив для себе змінити місце роботи.

Приміщення планують відремонтувати, а після цього до будівлі переїдуть КП «Креміньміськпроєкт» та КП «Геодезія». Міська влада вважає доцільним розмістити ці підприємства в одному місці, оскільки їхня діяльність взаємопов’язана.

— Приміщення ми хочемо ремонтувати, хочемо таку «косметику» мінімальну зробити. Там буде одне або два наші комунальні підприємства. Тобто зараз йдеться про підприємство «Креміньміськпроєкт» . Воно досить проблематичне з погляду доходної частини, але важливе для міста. Інше підприємство, яке займається тією саме проблематикою, це «Геодезія» . Підприємство, яке в структурі виконкому, зараз знаходиться в виконкомі на другому поверсі. Ми хочемо, щоб їх зібрати туди, вони дотично спільно там працюють.

Нагадаємо, що у 2024 році на капітальний ремонт приміщення Центру соціальних служб з міського бюджету було виділено 4 млн гривень. У 2023 році на ремонт цього ж приміщення, названого «ветеранським хабом», зі стабілізаційного фонду направили 1,8 млн гривень.