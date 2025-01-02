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Кременчуцький адвокат, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, міг виїхати за кордон завдяки лікарям

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

У той час, коли чоловік виїздив за кордон, він перебував на лікарняному

Кременчуцький адвокат Б., якого підозрюють у перешкоджанні діяльності військовослужбовців Збройних сил України, міг виїхати за кордон завдяки лікарям. Із ухвали Октябрського районного суду від 30 грудня 2024 року стало відомо, що у період, коли чоловік виїздив за кордон, він перебував на лікарняному.

Відомо, що адвокат перебував на обліку в одному із комунальних некомерційних медичних підприємств Кременчука, а його директорку слідчі викликали на допит як свідка. Проте жінка правоохоронцям повідомила, «що факт звернення і медичний діагноз громадянина є лікарською таємницею та відмовилась повідомити орган досудового розслідування про стан здоров`я» адвоката Б. 

За даними правоохоронців, підозрюваний перебував на лікарняному у період із 25 до 29 листопада 2024 року. А за даними системи «Аркан» 27 листопада близько 22.35 чоловік виїхав за межі України.

Суд дозволив слідчим отримати доступ до медичної документації адвоката Б., які знаходяться у кременчуцькому медзакладі, зокрема щодо звернення за медичною допомогою та проходження лікування. Слідчі також можуть вилучити оригінали документів, які стосуються лікування чоловіка у період із 25 до 29 листопада 2024 року.

Нагадаємо, чоловіка підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Зокрема, у червні цього року чоловік завадив відправити до навчального центру трьох військовозобов’язаних кременчужан, які пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби. 

У листопаді адвокат не дозволив військовослужбовцям Кременчуцького РТЦК та СП перевірити військово-облікові документи у громадянина. Він завів того у приміщення суду та блокував двері, аби військовослужбовці та поліція не могли потрапити всередину. 

За даними Управління Служби безпеки України у Полтавській області, адвокат на своїх сторінках у соцмережах публікував поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов’язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, «заручниками». 

Підозрюють адвоката за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також суд постановив вилучити в адвоката та одного із його клієнтів мобільні телефони.

Нагадаємо, як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел у правоохоронних органах, мова йде про адвоката Б., який займається адвокатською діяльністю із 2008 року та раніше очолював один із відділів у міськвиконкомі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Адвокат перешкоджання ЗСУ підозра міжнародний розшук
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