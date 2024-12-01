Кременчуцький адвокат перешкоджав діяльності військових: перебіг судової справи

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У адвоката та одного із його «клієнтів» суд вилучив мобільні телефони у як речові докази

У кременчуцького адвоката Б., якого підозрюють у перешкоджанні діяльності військовослужбовців Збройних сил України, суд вилучив мобільні телефони. Про це стало відомо із ухвали Октябрського райсуду Полтави від 26 листопада.

Ще однією ухвалою Октябрського райсуду Полтави від 26 листопада суд вилучив мобільний телефон і в одного із його «клієнтів».

Кримінальне провадження щодо адвоката Б. правоохоронці проводять за ч. 1 ст. ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Зокрема, у матеріалах справи наведені деталі двох епізодів щодо неправомірної діяльності підозрюваного.

Епізод перший

Так 14 червня 2024 року троє його «клієнтів» мали їхати до навчального центру на Чернігівщині. Проте адвокат почав чинити перешкоди під час перевезення військовозобов’язаних. Зокрема, чоловік надавав незаконні поради військовозобов’язаним щодо того, як їм можна уникнути мобілізації, а також у присутності представників патрульної поліції називав дії військовослужбовців (імовірно, мова тут іде про військовослужбовців Кременчуцького районного ТЦК та СП) незаконними та говорив, що вони протиправно позбавляють волі його «клієнтів».

Крім того, адвокат за руку витягнув військовозобов'язаного із автобуса, яким той мав їхати до навчального центру. У результаті цього троє військовозобов'язаних, яких адвокат називає своїми клієнтами, покинули автобус і так і не прибули до вказаної військової частини.

Епізод другий

Ще один факт протиправної діяльності адвоката Б. правоохоронці зафіксували 7 листопада 2024 року. Чоловік знаходився поблизу приміщення Крюківського районного суду у Кременчуці та побачив, як військовослужбовці перевіряли облікові дані в одного із громадян. Далі адвокат із застосуванням фізичної сили провів чоловіка у приміщення суду та блокував доступ у приміщення для військовослужбовців, тим самим перешкоджаючи їх законній діяльності.

Що далі?

20 листопада правоохоронці провели обшук за місцем проживання адвоката. Правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка два мобільних телефони, за допомогою якого він комунікував зі своїми клієнтами. Крім того, телефони також можуть містити приховану інформацію, яка може бути доказом протиправної діяльності адвоката.

Під час судового засідання підозрюваний заперечував клопотання щодо вилучення майна, оскільки, за його словами, це буде порушенням адвокатської таємниці.

Того ж дня вилучили мобільний телефон і у військовозобов'язаного чоловіка, якого адвокат у червні за руку витягнув із автобуса та завадив його відправці у навчальний центр.

Досудове розслідування у справі триває. У разі визнання адвоката винним, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел у правоохоронних органах, мова йде про адвоката Б., який займається адвокатською діяльністю із 2008 року та раніше очолював один із відділів у міськвиконкомі.