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На сторожі закону, справедливості та порядку: працівники прокуратури відзначають професійне свято

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 148

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає усіх співробітників прокуратури із професійним святом та дякує за плідну багаторічну співпрацю

Сьогодні, 1 грудня, своє професійне свято відзначають люди, які завжди стоять на сторожі закону, справедливості і порядку — працівники прокуратури.

Прокурори та усі інші працівники структури — це потужний щит істини у будь-якому питанні, адже завжди працюють задля справедливості та захисту інтересів громадян. 

В умовах великої війни ваша робота особливо складна і небезпечна — на вас покладений обов’язок документування усіх страшних воєнних злочинів, скоєних агресором. Але попри все закон завжди переможе, а завдяки вашій роботі усі винні обов’язково здобудуть заслужені покарання.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро вітає усіх працівників прокуратури із професійним святом! Бажаємо завжди залишатися незворушними і непохитними професіоналами у будь-яких справах. 

Нехай ваші життя будуть наповнені радістю, успіхом і вдячністю людей, яким ви допомагаєте. Бажаємо вам непохитної волі, мудрості у прийнятті рішень, міцного здоров’я та безмежного натхнення на добрі справи!

Дякуємо за багаторічну та плідну співпрацю!

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: прокуратура Полтавщини Кременчуцька окружна прокуратура професійне свято День працівників прокуратури
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