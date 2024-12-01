Сьогодні, 1 грудня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельного центру «Галактика». Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За попередніми даними, із приміщення центру евакуюють людей. На місці працюють вибухотехніки, аби перевірити приміщення.
Відвідувачів просять із розумінням ставитися до ситуації.
До огляду приміщення залучили також і кінологічну службу та пошукового собаку.
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Кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» повідомляє, що правоохоронці приміщення торгового центру перевірили — небезпечних предметів не виявили.
Відвідувачів почали пускати у торговий центр назад.
Нагадаємо, це вже друге повідомлення про замінування торгового центру за кілька днів: така ж інформація надходила у п’ятницю, 29 листопада.
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