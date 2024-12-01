На Полтавщині під час пожежі загинув чоловік: поліція встановлює деталі

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У п'ятницю, 29 листопада, у селі Бірки на Миргородщині у пожежі загинув 62-річний чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після отримання виклику про пожежу на місце події прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та рятувальники.

Після того, як пожежу загасили, у будинку знайшли тіло 62-річного загиблого власника. Його відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Наразі причини та обставини загибелі чоловіка встановлюють.

Нагадаємо, нещодавно у Лубенській громаді у своєму будинку під час пожежі загинув 93-річний чоловік.