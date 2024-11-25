На Полтавщині у пожежі загинув 93-річний чоловік — поліція

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 0

У неділю, 24 листопада, у селі Броварки Лубенської громади у пожежі загинув 93-річний чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, пожежа у будинку сталася близько 14.10. Після отримання виклику на місце події прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та рятувальники.

Після того, як пожежу загасили, у будинку знайшли тіло 93-річного загиблого власника. Його відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Наразі причини та обставини загибелі чоловіка встановлюють.

Нагадаємо, на минулому тижні у Лубенському районі під час пожежі загинула 77-річна жінка.