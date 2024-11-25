Говорив «я буду вас захищати»: у Кременчуці в останню путь провели старшого лейтенанта Євгенія Устенка

Після тяжкого поранення військовий ще тиждень боровся за життя, але лікарям так і не вдалося його стабілізувати
Сьогодні, 25 листопада, у кременчуцькому міському палаці культури попрощалися із військовослужбовцем, старшим лейтенантом Євгенієм Устенком. Народився військовослужбовець 30 вересня 1996 року, навчався у загальноосвітній школі № 7, Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури, Українському державному інституті залізничного транспорту.
Провести в останню путь полеглого захисника зібралися багато людей — рідні та друзі, однокласники, знайомі, приїхали бойові побратими.
Тамара Іванівна навчала Євгенія української мови та літератури у школі. Розповідає, це уже сьомий їхній учень, який віддав своє життя за Україну.
Жінка додає: у пам’яті її учень завжди буде відважним, активним та швидким. Пригадує, під час навчання завжди спортивні змагання у школі організовував.
Спогадами про Євгенія зі шкільних років поділилися і його однокласниці.
Про те, що у Євгенія завжди можна було списати математику, додає і ще одна його однокласниця, Рима.
Рима каже, востаннє з однокласником спілкувалися влітку — знала, на якому він напрямку, часто запитувала, як справи.
Ще одна однокласниця, Олександра, з Євгенієм сиділа за однією партою.
До лав Збройних Сил України Євгеній доєднався 20 травня 2022 року. Мав звання старшого лейтенанта, служив командиром танкової бригади, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
12 листопада Євгеній отримав тяжке поранення на Сумщині. Протягом тижня медики Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» намагалися стабілізувати його стан. Проте 19 листопада Євгеній Устенко помер від отриманих поранень, додає «Лиман».
У чоловіка лишилися мати, дружина та бабуся. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали полеглого захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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