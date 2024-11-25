Говорив «я буду вас захищати»: у Кременчуці в останню путь провели старшого лейтенанта Євгенія Устенка

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

Після тяжкого поранення військовий ще тиждень боровся за життя, але лікарям так і не вдалося його стабілізувати

Сьогодні, 25 листопада, у кременчуцькому міському палаці культури попрощалися із військовослужбовцем, старшим лейтенантом Євгенієм Устенком. Народився військовослужбовець 30 вересня 1996 року, навчався у загальноосвітній школі № 7, Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури, Українському державному інституті залізничного транспорту.

Провести в останню путь полеглого захисника зібралися багато людей — рідні та друзі, однокласники, знайомі, приїхали бойові побратими.

Тамара Іванівна навчала Євгенія української мови та літератури у школі. Розповідає, це уже сьомий їхній учень, який віддав своє життя за Україну.

— Він так любив наш рідний край, так любив Україну. Дуже гарно у школі вчився — закінчив 9 класів з відзнакою, тоді з відзнакою закінчив залізничне училище. У нього так багато нагород! Скільки подяк сюди приходило рідним, до бабусі. І він завжди говорив: я буду вас захищати!

Жінка додає: у пам’яті її учень завжди буде відважним, активним та швидким. Пригадує, під час навчання завжди спортивні змагання у школі організовував.

— І зараз багато наших учнів, багато однокласників Жені продовжують воювати. А він та усі інші полеглі наші герої завжди житимуть у наших серцях вічно! — додає Тамара Іванівна.

Спогадами про Євгенія зі шкільних років поділилися і його однокласниці.

— Він був добрим, спокійним хлопцем. Якщо десь щось траплялося — завжди міг підтримати, допомогти. Домашні завдання у нього списували завжди, — пригадує Анна.

Про те, що у Євгенія завжди можна було списати математику, додає і ще одна його однокласниця, Рима.

— Він пішов зі школи після 9 класу, а ми лишилися вчитися далі. То Женька завжди після навчання у технікумі до нас у школу приходив. Тільки позитивні моменти пригадуються про нього.

Рима каже, востаннє з однокласником спілкувалися влітку — знала, на якому він напрямку, часто запитувала, як справи.

Ще одна однокласниця, Олександра, з Євгенієм сиділа за однією партою.

— Це була дуже гарна людина. Назавжди в серці залишиться, — додає.

До лав Збройних Сил України Євгеній доєднався 20 травня 2022 року. Мав звання старшого лейтенанта, служив командиром танкової бригади, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

12 листопада Євгеній отримав тяжке поранення на Сумщині. Протягом тижня медики Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» намагалися стабілізувати його стан. Проте 19 листопада Євгеній Устенко помер від отриманих поранень, додає «Лиман».

У чоловіка лишилися мати, дружина та бабуся. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали полеглого захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.



















Фото: Яна Гудзь