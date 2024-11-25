Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

У Кременчуці водоканал наново замовляє ремонт водоводу на вулиці Юрія Руфа за 20 млн грн

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 167

Старий договір водоканал і ТОВ «Авто-М» розірвали

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» знову оголосило тендер на ремонт аварійної ділянки напірного водоводу діаметром 600 мм на вулиці Юрія Руфа. Очікувана вартість — 20 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Оголошення оприлюднили 20 листопада, роботи мають розпочати цьогоріч 18 грудня і завершити 25 грудня 2025 року. Відомо, що на початку вересня водоканал вже замовляв ремонт цієї ділянки водоводу. Тоді за роботи мало взятись товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-М» з Запоріжжя. 

ТОВ є фігурантом кримінальних проваджень, зокрема тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору у Дніпрі. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.

«У нашій країні можна фігурувати, і це навіть плюс». У Кременчуці прокоментували ремонт колектора на проспекті Свободи

Своєю чергою кременчуцька закупівля привернула увагу робочої групи «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації. Податківці рекомендували замовнику встановити чіткі вимоги до якості та характеристик комплектуючих на етапі підготовчих робіт. Аудитори ж закликали посилити контроль за відповідністю матеріалів і їх вартості, зазначених в актах виконання робіт, фактичним даним. 

Втім договір сторони розірвали, вказано у Prozorro. 

Як раніше розповідав заступник міського голови Іван Москалик, аварійний стан водоводу підвищився під час ремонту колектора на ділянці № 2 на вулиці Юрія Руфа. 

Якщо ми робимо ділянку Руфа нормально, потрібно замінити все те, що під землею і цю ділянку також, — зазначив Москалик. 

Чиновник додав, що кошти на роботи закладені в інвестиційній програмі для водоканалу. 

ПО ТЕМІ:

Ремонт колектора на вулиці Юрія Руфа планують завершити у вересні — Москалик

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: водоканал Prozorro
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх