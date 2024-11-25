У Кременчуці водоканал наново замовляє ремонт водоводу на вулиці Юрія Руфа за 20 млн грн

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 167

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» знову оголосило тендер на ремонт аварійної ділянки напірного водоводу діаметром 600 мм на вулиці Юрія Руфа. Очікувана вартість — 20 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Оголошення оприлюднили 20 листопада, роботи мають розпочати цьогоріч 18 грудня і завершити 25 грудня 2025 року. Відомо, що на початку вересня водоканал вже замовляв ремонт цієї ділянки водоводу. Тоді за роботи мало взятись товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-М» з Запоріжжя.

ТОВ є фігурантом кримінальних проваджень, зокрема тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору у Дніпрі. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.

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Своєю чергою кременчуцька закупівля привернула увагу робочої групи «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації. Податківці рекомендували замовнику встановити чіткі вимоги до якості та характеристик комплектуючих на етапі підготовчих робіт. Аудитори ж закликали посилити контроль за відповідністю матеріалів і їх вартості, зазначених в актах виконання робіт, фактичним даним.

Втім договір сторони розірвали, вказано у Prozorro.

Як раніше розповідав заступник міського голови Іван Москалик, аварійний стан водоводу підвищився під час ремонту колектора на ділянці № 2 на вулиці Юрія Руфа.

— Якщо ми робимо ділянку Руфа нормально, потрібно замінити все те, що під землею і цю ділянку також, — зазначив Москалик.

Чиновник додав, що кошти на роботи закладені в інвестиційній програмі для водоканалу.