Вночі у Полтавській області ППО відпрацювала по безпілотникам

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У ніч на 25 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України. Росія ударила 145 «шахедами» та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерово та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 підтверджене збиття 71 російського БпЛА у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Внаслідок активної протидії 71 російський БпЛА локаційно втрачений у різних регіонах. Ще один полетів у бік Білорусі.

Нагадаємо, на минулому тижні у «Міському саду» в Кременчуці знайшли кулі великокаліберних кулеметів, які зазвичай використовує українська ППО проти російських «Шахедів». Чи це небезпечно — читайте ТУТ.

17 листопада Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.

Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Міська влада пообіцяла гарантовано компенсувати збитки усім громадянам, чиє майно постраждало від падіння уламка збитої ракети. На ранок наступного дня більшість вибитих у будинках вікон закрили, вирву від падіння уламка прибрали, а мешканці потроху оговтувалися від події.