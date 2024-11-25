Минулого тижня у Кременчуці народилося 34 малюка

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Більшість дітей з'явилися на світ у перинатальному центрі

За попередній тиждень, із 18 до 24 листопада, у Кременчуці народилися 34 малюки. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток народилося більше — 21 дівчинка проти 13 хлопчиків.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилась 23 дитини — 7 хлопчиків та 16 дівчаток. У однієї з родин навіть двійня — також дівчатка. У пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» — 9 немовлят (4 хлопчики та 5 дівчаток).

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилося порівну дівчаток і хлопчиків.