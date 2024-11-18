Порівну: минулого тижня у Кременчуці народилося 15 хлопчиків та 15 дівчаток

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Більшість дітей з'явилися на світ у перинатальному центрі

За попередній тиждень, із 11 до 17 листопада, у Кременчуці народилися 30 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток і хлопчиків порівну — по 15.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилась 21 дитина (11 хлопчиків та 10 дівчаток). У пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» — 9 немовлят (4 хлопчики та 5 дівчаток).

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилося 19 малюків.