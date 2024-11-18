На Полтавщині бракує майже 10 тисяч вчителів — «Освіторія»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 157

Закладам загальної середньої освіти на Полтавщині не вистачає близько 10 тисяч вчителів. Такі дані наводить видання «Освіторія Медіа», спираючись на дослідження Інституту освітньої аналітики.

Наразі в області працюють близько 10,6 тисячі педагогів — це приблизно 4% від загальної кількості усіх вчителів України.

Нестача кадрового потенціалу серед освітян — близько 9,8 тисячі осіб.

Це 2,3 тисячі вчителів початкових класів.

А також близько 7,5 тисяч вчителів-предметників.

За даними «Освіторії», від початку повномасштабного вторгнення в Україні загальна кількість вчителів знизилася на 12% (близько 40 тис. осіб). Середній вік українських педагогів становить 45 років, а більше третини вчительського складу — педагоги передпенсійного та пенсійного віку.

Нагадаємо, весною директор Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації розповів Телеграфу, що на Полтавщині проблема з нестачею педагогів була і до початку повномасштабного вторгнення.