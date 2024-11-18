Шаховий турнір вихідного дня: переможці та досягнення

За умовами турніру брали участь шахісти не вище третього розряду. Грали сім турів.

— Головна мета такого заходу, перш за все, популяризації шахів, а також налагодження дружніх відносин між шахістами й вдосконалення спортивної майстерності. Турнір відбувся за підтримки Федерації шахів м. Кременчука, Спортивного клубу Нафтохімік Insha Osvita , — розповів організатор Андрій Зазуляк. , — розповів організатор Андрій Зазуляк.