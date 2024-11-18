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Шаховий турнір вихідного дня: переможці та досягнення

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 53

 У суботу, 16 листопада в хабі «Інша освіта» відбулись шахові змагання зі швидких шахів. У змаганнях участь взяли 37 шахістів, дорослі та діти, наймолодшому з яких всього п’ять років
За умовами турніру брали участь шахісти не вище третього розряду. Грали сім турів.
— Головна мета такого заходу, перш за все, популяризації шахів, а також налагодження дружніх відносин між шахістами й вдосконалення спортивної майстерності. Турнір відбувся за підтримки Федерації шахів м. Кременчука, Спортивного клубу Нафтохімік та Insha Osvita, — розповів організатор Андрій Зазуляк.
У непростій боротьбі перше місце посів Григорій Шевченко (СК Нафтохімік), який набрав 6.5 з 7.  Друге місце у Валентина Матвієнко (Інша Освіта). Третім став Олександр Малолєтніков (Олександрія), четвертим — Ярослав Свенціцький (Каїса).
Серед дівчат найкращий результат показала Христина Зазуляк (Ск Нафтохімік). Другою стала Надія Майоршина (СК Нафтохімік). Третє місце посіла  Тетяна Шевченко (СК Нафтохімік), четверте — Катерина Донченко.
Серед 4 розрядів: перше місце зайняв Арсен Алавердян, друге — Олександр Левченко, третє — Гліб Лисенко.
Серед початківців найкращими стали Кирило Пономаренко (LifeSchool), Нікіта Затинацький (СК Нафтохімік), Владислав Куберський.
Переможцями в категорії до восьми років стали Давид Пономарьов (СК Нафтохімік), Дем’ян Деркач (Інша Освіта), Захар Осташевський (LifeSchool, СК Нафтохімік).
Наймолодший учасник змагання — Максим Кузькін 2019 р. народження.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: шахи хмагання турнір спорт
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