«Це — ціна нашої гідності». Гераскевич відреагував на дискваліфікацію за «шолом пам'яті» на якому зображений спортсмен з Кременчуччини

Міжнародний олімпійський комітет не допустив його до змагання через намір виступити у «шоломі пам’яті» — з портретами загиблих у війні Росії проти України українських спортсменів

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді 2026 у Мілані. Міжнародний олімпійський комітет не допустив його до змагання через намір виступити у «шоломі пам’яті» — з портретами загиблих у війні Росії проти України українських спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам.

Спортсмен з Кременчуччини Олексій Хабаров — один з тих хто зображений на «шоломі памʼяті»

Портрети 22 українських атлетів, які загинули внаслідок російської агресії, зображені на шоломі олімпійця Владислава Гераскевича. Серед них — обличчя стрільця з Кременчуччини Олексія Хабарова.

Олексій Хабаров — майстер спорту України міжнародного класу в стрільбі з гвинтівки, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України та міжнародних змагань. У серпні 2023 року він долучився до лав Сил оборони України. Спортсмен створив власний спортивно-стрілецький клуб «Фенікс» і був зразком для своїх молодих вихованців, які вже вигравали та ставали призерами чемпіонатів України.

Воїн загинув 19 серпня 2025 року під час бойового завдання в районі Шахового Покровського району на Донеччині, внаслідок вогневого контакту з противником.

«Відстоював те, у що вірю»

Після офіційного оголошення про дискваліфікацію Гераскевич дав коментар для Суспільне Спорт, в якому розповів про останню зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі та емоції від рішення організації.

У 2022 році Гераскевич вже висловлював свою громадянську позицію, вийшовши на змагання з плакатом «No war in Ukraine', але тоді попри загрозу дискваліфікації МОК навпаки підтримав українського скелетоніста.

«Ми пройшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор. Але для мене теж дуже знаково у цей день я підняв табличку «No war in Ukraine» і вважаю, що це послання досить актуальне. Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність. Вважаю, що не порушив жодних правил, відстоював інтереси країни — не стільки країни, як пам’ять про цих спортсменів. Вони цього заслуговують. На жаль, МОК думає інакше, але у причинах будемо розбиратися далі».

Як зазначив сам спортсмен, в обох випадках він боровся за те у що сам вірить. Попри шанси на медалі, важливішою виявилася можливість донести повідомлення до світової спільноти про звірства, які вчиняє Росія на території України.

— Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював у те, у що я вірю.

Щодо подальшої долі «шолому пам’яті» Гераскевич зазначив, що Олімпійськими іграми його шлях не обмежується. В планах спортсмена зробити аукціон, а кошти отримані від нього витратити на допомогу Україні.

«Сподіваюся, виконає місію. Ми його виставимо на аукціон і таким чином зможемо зібрати якусь допомогу Україні. Гадаю, цим він набагато більше допоможе Україні та врятує багато життів».

Що кажуть у МОК

Міжнародний олімпійський комітет офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича на своєму офіційному сайті.

В організації наголосили, що рішення було прийнято після відмови Гераскевичем дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам.

Також у МОК наголосили, що Гераскевич мав вранці зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі, у ході якої не було досягнуто консенсусу.

Як повідомили у МОК, Гераскевичу дозволили демонструвати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів, а також запропонували йому продемонструвати шолом одразу після змагань у мікс-зоні чи вийти на старт у чорній пов’язці. Міжнародний олімпійський комітет також наголосив, що йдеться не у меседжі, який хотів показати Гераскевич, а у місці.

Також у МОК розповіли хронологію подій зустрічей з Гераскевичем щодо вирішення питання з використанням «шолома пам’яті».

9 лютого 2026 року. IBSF повідомив МОК, що Гераскевич одягнув шолом, на якому зображені вбиті українські легкоатлети під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

9 лютого 2026 року. МОК зустрівся з тренером Владислава Гераскевича Михайлом, а також очільником місії НОК України, де повідомив, що шолом «не відповідає вимогам» і розповів про альтернативи, які доступні спортсменам, щоб виразити свої почуття.

У листі від 10 лютого 2026 року. МОК повідомив Гераскевичу, що шолом «не відповідає» олімпійській хартії, а також іншим правилам, зокрема вимогам МОК щодо самовираження спортсменами. Для того, щоб віддати шану загиблим атлетам, МОК запропонував Гераскевичу чорну пов’язку чи стрічку замість використання шолома.

На пресконференції, що відбулася 10 лютого 2026 року, Гераскевич наголосив, що продовжить одягати шолом у змаганнях, чим, як повідомляє МОК, «публічно заявив, що має намір порушити вимоги МОК щодо самовираження спортсменами».

У другому листі від 11 лютого 2026 року МОК вдруге повідомив Гераскевичу, що йому не дозволять стартувати у скелетонному заїзді, якщо він одягне шолом.

У ході вечірньої перевірки інвентаря Гераскевича, що відбулася 11 лютого, український скелетоніст підтвердив у письмовій формі, що має намір одягти шолом.

Після перевірки інвентаря, ще один представник МОК мав зустріч з Гераскевичем та очільником місії НОК України в олімпійському селищі у Кортіні з метою переконати скелетоніста у притриманні позиції МОК та запропонував альтернативи. Гераскевич вирішив притриматися своєї позиції.

У день змагань 12 лютого 2026 року Гераскевич по прибуттю на місце проведення змагань мав зустріч з презенткою МОК Кірсті Ковентрі, яка «ще раз пояснила йому» позицію організації. У ході особистої зустрічі Гераскевич відмовився змінювати позицію.

«Ти вже виграв, хлопче!». Підтримка спорстмена

Владислав Гераскевич отримав багато підтримки від колег. Зокрема — від головного тренера збірної Латвії зі скелетону Іво Штейнбергса, який раніше на етапі Кубка Європи в Австрії відкрито виступив проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Ми підтримуємо Україну з початку повномасштабного вторгнення, і надзвичайно важливо, щоб ми продовжували це робити», — сказав він.

Українська саночниця Олена Смага, дебютувавши на Олімпіаді, зробила жест підтримки Гераскевича під час стартів.

Вона продемонструвала напис на своїй рукавичці, де англійською написано: «Вшанування — це не порушення!»

Історію прокоментував і Володимир Зеленський, який подякував українському спортсмену за те, що «нагадує світові ціну нашої боротьби».

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія», — зазначив Зеленський.

Письменниця Оксана Забужко написала, що стежить за новинами про «шолом пам’яті» та плаче.

«Ти вже виграв, хлопче. Незалежно від того, який покажеш спортивний результат», — висловилася вона.

Воїни Збройних Сил України підтримують спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України, які нагадують світу про убитих Росією.