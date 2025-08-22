На війні загинув спортсмен Олексій Хабаров, який тренував дітей Кременчуччини

Захищаючи Україну, на передовій загинув український спортсмен Олексій Хабаров — Майстер спорту України міжнародного класу в стрільбі з гвинтівки, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України та міжнародних змагань.
Окрім спортивної кар’єри, Олексій розвивав юнацький спорт на Кременчуччині. У якості тренера працював у спортивному клубі «Фенікс» Горішні Плавні.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині загиблого спортсмена та захисника України.
