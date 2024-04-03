«У нас і до повномасштабного вторгнення були проблеми з кадрами», — директор департаменту освіти області Кончаковський

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 311

Головний освітянин області розповів, скільки педагогів приєдналися до лав Збройних сил України та який наразі відсоток молодих педагогів у закладах освіти області

Сьогодні, третього квітня, Кременчук з робочим візитом відвідав директор Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» запитали у нього, який відсоток педагогів із початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних сил України та чи не виник в області внаслідок цього дефіцит кадрів.

Кончаковський каже, що кількість педагогів у лавах ЗСУ відповідні структури просять не розголошувати.

— Ми самі почали збирати цю інформацію, але нам зателефонували й попросили залишити це питання, — говорить освітянин.

Проте проблема з кадрами була ще до початку повномасштабного вторгнення та добровільної мобілізації педагогів, стверджує освітянин.

— До 25 років у нас зараз 450 вчителів, до 30 років — 1050 вчителів. Всього ж в області 14 тисяч педагогів закладів загальної середньої освіти. Тобто уявіть: це близько 10% молодих педагогів, — додає Кончаковський.

Нагадаємо, на початку минулої осені «Кременчуцький Телеграф» проаналізував, скільки вчителів та вихователів звільнилося та виїхало за кордон з Кременчука протягом великої війни.



