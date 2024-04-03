Слідом за аномальним теплом синоптики прогнозують заморозки

Сьогодні, 19:46 Переглядів: 323

Слідом за аномальним теплом в Україну можуть прийти дощі із заморозками. Такі дані наводять синоптики із порталу Мeteoprog.

На четвер, 4 квітня метеорологи прогнозують у північних областях та на Закарпатті невеликі дощі. На Полтавщині ж опадів не передбачається, температура повітря вночі буде в межах +5…+10°C, а вдень підніметься до +16…+21°C.

А от у п’ятницю, 5 квітня, у центральних областях України, в тому числі й на Полтавщині та у Кременчуці можливий дощ. Температура повітря вночі не перевищить +3…+8°C. У північних областях місцями очікуються заморозки — температура повітря знизиться до 0…-3°C. Проте вдень знову потепліє і буде +13…+18°C.

Нагадаємо, синоптики Полтавського обласного гідрометцентру пояснили, чому останніми днями в області спостерігалася така аномальна спека.