Постраждалим від удару компенсують збитки. Як подати заяву

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17 листопада Росія вкотре ударила по Кременчуку . Усім постраждалим громадянам держава гарантовано компенсує збитки. Про це повідомляє Кременчуцька міська влада

Як і де подати заяву на відновлення пошкодженого житла?

Крок 1. Подати інформаційне повідомлення про пошкоджене нерухоме майно власник/один із співвласників може:

або самостійно через портал «Дія»,

або звернутися до ЦНАП (послуга 42-11).

Об’єкт нерухомості має бути зареєстрованим у ДРРП. Якщо реєстрація відсутня, потрібно замовити у ЦНАП послугу 55-09 або звернутися до Департаменту державної реєстрації (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27).

або самостійно через портал «Дія», або звернутися до ЦНАП (послуга 42-11). Об’єкт нерухомості має бути зареєстрованим у ДРРП. Якщо реєстрація відсутня, потрібно замовити у ЦНАП послугу 55-09 або звернутися до Департаменту державної реєстрації (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27). Крок 2. Подати заяву на отримання компенсації власник/усі співвласники можуть через портал «Дія» (найближчим часом така послуга буде доступною й у ЦНАП). Завчасно потрібно відкрити спеціалізований рахунок в одному з банків-учасників програми єВідновлення (перелік оновлюється).

! Крок 2 неможливий без кроку 1!

Як можна використати кошти?

Компенсацію можна використати на придбання/за придбання будівельних матеріалів лише у магазинах з позначкою єВідновлення (перелік оновлюється) упродовж 1 року з моменту їх нарахування.

Хто не отримає компенсацію?

Не зможуть отримати фінансову допомогу люди з судимістю за злочини проти національної безпеки України, а також їхні спадкоємці (постанова Уряду від 21.04.2023 № 381).

Додаткові консультації можна отримати за телефонними номерами:

кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн-пт — робочі дні, сб. нд. — вихідні дні),

урядової «гарячої лінії» 15-45 кнопка 2 (цілодобово).

Нагадуємо, що до жителів громади, які через поважний вік чи за станом здоров’я не можуть відвідати приміщення ЦНАП, мобільний адміністратор виїжджає додому й оформлює необхідні послуги.

Станом на 7 листопада, понад 200 жителів Полтавщини одержали компенсацію за пошкоджене майно на 13 млн грн — є серед них і кременчужани.

