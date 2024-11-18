Постраждалим від удару компенсують збитки. Як подати заяву

17 листопада Росія вкотре ударила по Кременчуку. Усім постраждалим громадянам держава гарантовано компенсує збитки. Про це повідомляє Кременчуцька міська влада
Компенсацію можна використати на придбання/за придбання будівельних матеріалів лише у магазинах з позначкою єВідновлення (перелік оновлюється) упродовж 1 року з моменту їх нарахування.
Не зможуть отримати фінансову допомогу люди з судимістю за злочини проти національної безпеки України, а також їхні спадкоємці (постанова Уряду від 21.04.2023 № 381).
Додаткові консультації можна отримати за телефонними номерами:
Нагадуємо, що до жителів громади, які через поважний вік чи за станом здоров’я не можуть відвідати приміщення ЦНАП, мобільний адміністратор виїжджає додому й оформлює необхідні послуги.
Станом на 7 листопада, понад 200 жителів Полтавщини одержали компенсацію за пошкоджене майно на 13 млн грн — є серед них і кременчужани.
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