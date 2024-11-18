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Постраждалим від удару компенсують збитки. Як подати заяву

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 313

17 листопада Росія вкотре ударила по Кременчуку. Усім постраждалим громадянам держава гарантовано компенсує збитки. Про це повідомляє Кременчуцька міська влада

Як і де подати заяву на відновлення пошкодженого житла?

  • Крок 1. Подати інформаційне повідомлення про пошкоджене нерухоме майно власник/один із співвласників може:
    або самостійно через портал «Дія»,
    або звернутися до ЦНАП (послуга 42-11).
    Об’єкт нерухомості має бути зареєстрованим у ДРРП. Якщо реєстрація відсутня, потрібно замовити у ЦНАП послугу 55-09 або звернутися до Департаменту державної реєстрації (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27).
  • Крок 2. Подати заяву на отримання компенсації власник/усі співвласники можуть через портал «Дія» (найближчим часом така послуга буде доступною й у ЦНАП). Завчасно потрібно відкрити спеціалізований рахунок в одному з банків-учасників програми єВідновлення (перелік оновлюється).
    ! Крок 2 неможливий без кроку 1!

Як можна використати кошти?

Компенсацію можна використати на придбання/за придбання будівельних матеріалів лише у магазинах з позначкою єВідновлення (перелік оновлюється) упродовж 1 року з моменту їх нарахування.

Хто не отримає компенсацію?

Не зможуть отримати фінансову допомогу люди з судимістю за злочини проти національної безпеки України, а також їхні спадкоємці (постанова Уряду від 21.04.2023 № 381).

Додаткові консультації можна отримати за телефонними номерами:

  • кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн-пт — робочі дні, сб. нд. — вихідні дні),
  • урядової «гарячої лінії» 15-45 кнопка 2 (цілодобово).

Нагадуємо, що до жителів громади, які через поважний вік чи за станом здоров’я не можуть відвідати приміщення ЦНАП, мобільний адміністратор виїжджає додому й оформлює необхідні послуги.

Станом на 7 листопада, понад 200 жителів Полтавщини одержали компенсацію за пошкоджене майно на 13 млн грн — є серед них і кременчужани.

ПО ТЕМІ:

«єВідновлення»: як державна програма працює в Кременчуці та хто може скористатися

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Автор: Мирослава Українська
Теги: удар ракета ЄВідновлення збитки
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