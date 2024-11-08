Понад 200 жителів Полтавщини одержали компенсацію за пошкоджене майно на 13 млн грн: є серед них і кременчужани

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 262

Отримані кошти можна використовувати для придбання будівельних матеріалів, замовлення ремонтних послуг або купівлі нерухомості

На Полтавщині триває реалізація програми «єВідновлення», яка передбачає надання грошових компенсацій жителям області за пошкоджене чи знищене майно.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 7 листопада, п’ять осіб вже отримали компенсації за знищене майно на суму понад 9 млн грн. Ще 210 осіб одержали виплати за пошкоджене майно на загальну суму понад 13 млн грн. На стадії обробки залишаються 54 заявки.

Заявники, що отримали підтримку, є жителями Миргородського, Полтавського та Кременчуцького районів.

Отримані кошти можна використовувати для придбання будівельних матеріалів, замовлення ремонтних послуг або купівлі нерухомості.

Детальніше про програму та можливості державної підтримки можна дізнатися на порталі «єВідновлення».

Нагадаємо, що станом на липень у Кременчуці компенсацію на ремонт пошкодженого житла отримали 44 власники житла на суму понад 3,5 млн грн