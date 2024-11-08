У Горбанівці людина впала у будівельний котлован і загинула

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 459

7 листопада о 14.55 у селі Горбанівка Полтавського району людина впала у будівельний котлован на вулиці Зеленій і загинула. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання підняли тіло загиблого з котловану. На місці працювали: одне відділення спеціалізованого рятувального реагування аварійно-рятувального загону спецпризначення, слідчо-оперативна група поліції, бригада екстреної медичної допомоги та міська комунальна служба.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у жовтні на Полтавщині чоловік під час заготівлі дров травмувався бензопилою і помер.